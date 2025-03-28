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Бєлова: У наступному сезоні, наскільки я знаю, Підручний працюватиме з Санітрою

Олексій Погорелов — 28 березня 2025, 10:26
Бєлова: У наступному сезоні, наскільки я знаю, Підручний працюватиме з Санітрою
Дмитро Підручний
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Головний тренер чоловічої збірної України Надія Бєлова заявила, що капітан команди Дмитро Підручний продовжить тренуватися окремо від інших підкерівництвом Юрая Санітри.

Про це вона розповіла в ексклюзивному інтерв'ю Чемпіону.

За словами чемпіонки світу 1986 року, 33-річний біатлоніст нічого не змінюватиме у своєму підході в підготовці до нового сезону.

"Скажу так, що на команду ця ситуація ніяк не впливає, у принципі, все окей. Так, під час літнього сезону, у підготовчому процесі, ми майже ніде не стикалися. Хіба що в Рамзау трошки були разом. А так у них був свій план. А взимку ми, природно, починаючи з етапів, усі разом.

Відносини всередині команди, у Діми з хлопцями, чудові, прекрасно вони спілкуються.

Наступний сезон, наскільки я знаю, він працюватиме з Санітрою. Начебто все залишається як і раніше. На сьогоднішній день ніякої іншої інформації у мене немає. Наскільки я розумію, все буде так, як і раніше", – сказала Бєлова.

Нагадаємо, що наприкінці березня минулого року Юрай Санітра залишив посаду головного тренера чоловічої збірної України після 8 років на чолі команди.

Раніше стало відомо, що Дмитро Підручний пропустить масстарт чемпіонату України-2025.

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