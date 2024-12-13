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Дмитренко: Працювала на рубежах досить повільно

Олег Дідух — 13 грудня 2024, 16:19
Дмитренко: Працювала на рубежах досить повільно
Христина Дмитренко
biathlon.com.ua/Dmytro Yevenko

Українська біатлоністка Христина Дмитренко прокоментувала свій виступ у спринті на другому етапі Кубку світу в австрійському Гохфільцені.

Спортсменку цитує Український біатлон.

"Сьогодні працювала на рубежах досить повільно, як на мене, але я розраховувала на чисту стрільбу. Після першого вогневого, на якому я стріляла в нуль, тренери по трасі підказували, щоб я обережно підходила до другої стрільби, адже багато спортсменок помилялися на стійці. Тож я вже після того великого спуску до стадіону почала себе налаштовувати на стрільбу.

Сили почали потроху згасати вже на другому колі, і на третьому боролась я сама з собою. Гадаю, що в мене непогано все вийшло", – заявила спортсменка.

Нагадаємо, Дмитренко пройшла обидва вогневих рубежі без промахів і в підсумку посіла 18 місце, ставши найкращою з українок.

Кубок світу з біатлону Христина Дмитренко

Христина Дмитренко

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