Дмитренко: Працювала на рубежах досить повільно

Українська біатлоністка Христина Дмитренко прокоментувала свій виступ у спринті на другому етапі Кубку світу в австрійському Гохфільцені.

Спортсменку цитує Український біатлон.

"Сьогодні працювала на рубежах досить повільно, як на мене, але я розраховувала на чисту стрільбу. Після першого вогневого, на якому я стріляла в нуль, тренери по трасі підказували, щоб я обережно підходила до другої стрільби, адже багато спортсменок помилялися на стійці. Тож я вже після того великого спуску до стадіону почала себе налаштовувати на стрільбу.

Сили почали потроху згасати вже на другому колі, і на третьому боролась я сама з собою. Гадаю, що в мене непогано все вийшло", – заявила спортсменка.