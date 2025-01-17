Дмитренко: Трішки засмутилась, побачивши відставання
Українська біатлоністка Христина Дмитренко прокоментувала свій виступ в індивідуальній гонці на п’ятому етапі Кубку світу в німецькому Рупольдингу (22 місце).
Спортсменку цитує Український біатлон.
"Я себе почувала добре по трасі. Старалась перше коло пройти добре, але не на своєму максимумі, щоб не зіпсувати всю гонку і потім додавати з кожним колом.
Гонка сьогодні сподобалась, але побачивши відставання, трішки засмутилась. Є моменти, які не дали показати кращу швидкість. Шкода, що не відібралась у мас-старт, бо дуже цього хотілось, та і ставила собі ціль: на цьому етапі потрапити туди", – заявила українка.
Переможцеві індивідуальної гонки, француженці Лу Жанмонно, Дмитренко програла 3 хвилини та 19 секунд. В загальному заліку Кубку світу Христина наразі посідає 33 місце зі 125 очками в активі.