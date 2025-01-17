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Дмитренко: Трішки засмутилась, побачивши відставання

Олег Дідух — 17 січня 2025, 14:31
Дмитренко: Трішки засмутилась, побачивши відставання
Христина Дмитренко
Biathlon.com.ua

Українська біатлоністка Христина Дмитренко прокоментувала свій виступ в індивідуальній гонці на п’ятому етапі Кубку світу в німецькому Рупольдингу (22 місце).

Спортсменку цитує Український біатлон.

"Я себе почувала добре по трасі. Старалась перше коло пройти добре, але не на своєму максимумі, щоб не зіпсувати всю гонку і потім додавати з кожним колом.

Гонка сьогодні сподобалась, але побачивши відставання, трішки засмутилась. Є моменти, які не дали показати кращу швидкість. Шкода, що не відібралась у мас-старт, бо дуже цього хотілось, та і ставила собі ціль: на цьому етапі потрапити туди", – заявила українка.

Переможцеві індивідуальної гонки, француженці Лу Жанмонно, Дмитренко програла 3 хвилини та 19 секунд. В загальному заліку Кубку світу Христина наразі посідає 33 місце зі 125 очками в активі.

Кубок світу з біатлону Христина Дмитренко

Христина Дмитренко

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