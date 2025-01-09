Богдан Цимбал: Погода в Обергофі – найбільший виклик

Біатлоніст чоловічої збірної України Богдан Цимбал в ексклюзивному коментарі "Чемпіону" розповів про погодні примхи німецького Обергофа, де розпочався четвертий етап Кубку світу з біатлону.

"Погода тут мінлива, в середу вона була гарна, вітер був, але не було туману та дощу. Сьогодні прокинулись, а вже туман і вітер. У п`ятницю буде морозець і піде сніг. Траса тут не повністю зі штучного снігу, є і натуральний", – сказав біатлоніст.

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Богдан Цимбал вважає, що змагальні умови під час чоловічого спринту в п’ятницю будуть ліпшими.

"У дівчат на спринті була важка траса, розбивалась, каша певна була, але в цілому вона ще була адекватна. Має випасти сніг, буде мороз. Головне, щоб ця вода, яка зараз є, не стала суцільною кригою на трасі адже тут спуски дуже швидкісні. Але думаю, що все буде чудово. Загалом, погода тут – найбільший виклик: дощі, опади суттєві. Є моменти зі спусками, особливо якщо траса зроблена погано, але якщо вона в гарному стані, то там, взагалі, проблем ніяких немає. В загальному, дуже цікава тут траса та гонки", – зауважив Цимбал.

Богдан Цимбал biathlon.com.ua/Dmytro Yevenko

Біатлоніст також прокоментував свою можливість участь в гонках четвертого етапу. Адже на спринт, який відбудеться 10 січня, він не заявлений, а відтак пропустить і гонку переслідування.

"З приводу своїх стартів, то ще не можу точно сказати. Спринт, однозначно – ні. Щодо естафет, ну, я думаю, що ні, але будемо дивитися після того як хлопці пробіжать спринт. Чи стартуватиму на п’ятому етапі Кубку світу в Рупольдингу – ще зарано про це говорити, ми ще не розмовляли на цю тему з тренером", – сказав атлет.

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Нагадаємо, на старт спринту вийдуть Дмитро Підручний, Антон Дудченко, Віталій Мандзин і Тарас Лесюк. В програмі етапу спринти, гонки переслідування, а також класична та одиночна змішані естафети.