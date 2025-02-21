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Гренландський біатлоніст: Я точно не хочу представляти США на Олімпійських іграх

Руслан Травкін — 21 лютого 2025, 06:05
Гренландський біатлоніст: Я точно не хочу представляти США на Олімпійських іграх
Сондре Слеттемарк
Instagram

Біатлоніст Сондре Слеттемарк заявив, що не хоче представляти США на Олімпійських іграх.

Його слова наводить видання Expressen.se.

"Ми точно цього не хочемо. Ми з нетерпінням чекаємо можливості представляти Данію на Олімпійських іграх і, можливо, Гренландію колись у майбутньому. Але ніколи Сполучені Штати. Показувати наш прапор на міжнародному рівні – це дуже круто, і ми дуже пишаємося цим", – сказав він.

Гренландія є автономною країною в складі Королівства Данія. Останнім часом президент США Дональд Трамп робив кілька заяв, говорячи прямо, що хотів би, щоб Гренландія стала ще одним штатом країни.

"Це так фантастично. Я мало не розплакалася, коли прийшла до фінішу й побачила прапор Гренландії та всіх уболівальників. Ми маленька країна і практично все робимо самі. Збірна – це сім'я. Чудово бути частиною цього.

Ми намагаємося не обговорювати політику, але демонструвати свою батьківщину на міжнародній арені – це фантастика. Особливо враховуючи все, що зараз відбувається. Ми пишаємося тим, що представляємо Гренландію зараз і в майбутньому. Я не дуже зацікавлений представляти Сполучені Штати", – додала його сестра Улек.

Зазначимо, що він разом із сестрою Укалек фінішували на 23-му місці в одиночній змішаній естафеті на чемпіонаті світу 2025, що проходить у швейцарському Ленцергайде. Це перший випадок, коли Гренландія брала участь в змішаній естафеті.

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