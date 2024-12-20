Хміль та Тарасюк опинилися у першій десятці за підсумками спринта Юніорського Кубку IBU

У п'ятницю, 20 грудня, у швейцарському Гомсі у межах другого етапу Юніорського Кубку IBU пройшла спринтерська гонка у юніорок.

Від України на старт вийшли шість біатлоністок: Аліна Хміль, Тетяна Тарасюк, Вікторія Хвостенко, Валерія Шейгас, Поліна Пуцко та Ірина Шевченко.

Одразу дві українки змогли завершити гонку у першій десятці: Хміль з одним промахом зайняла шосте місце, а Тарасюк з двома – десяте.

У інших біатлоністок були серйозні проблеми зі стрільбою. На рахунку Хвостенко по два промахи на двох вогневих рубежах, що дозволило їй зайняти тільки 31-ше місце. Шейгас з сімома промахами стала 55-ю, у той час як Пуцко, яка допустила п'ять промахів, завершила гонку 61-ю. Шевченко зійшла з дистанції після першої стрільби.

Зазначимо, що спринт з величезним відривом виграла представниця Франції Анаель Бонду. Вона випередила найближчу переслідувачку на більш ніж дві хвилини.

Юніорський Кубок IBU

Спринт, юніорки

1. Анаель Бонду (Франція, 0+1) 23:25,4

2. Фабіана Карпелла (Італія, 0+2) +2:13,4

3. Тамара Молентова (Словаччина, 1+0) +2:35,1

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6. Аліна Хміль (Україна, 1+0) +2:50,2

10. Тетяна Тарасюк (Україна, 0+2) +3:06,1

31. Вікторія Хвостенко (Україна, 2+2) +4:58,3

55. Валерія Шейгас (Україна, 4+3) +6:50,8

61. Поліна Пуцко (Україна, 3+2) +7:15,0

Ірина Шевченко (Україна, 1+..) не фінішувала

Завтра, 21 грудня, в Гомсі у межах Юніорського Кубку IBU пройдуть мас-старти у юніорів та юніорок.

Нагадаємо, що трохи раніше відбувся спринт у юніорів, де найкращий результат серед українців продемонстрував Богдан Борковський.