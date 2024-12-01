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Підручний – про свою першу гонку в сезоні: Враження хороші, було з ким змагатися

Олексій Погорелов — 1 грудня 2024, 16:43
Підручний – про свою першу гонку в сезоні: Враження хороші, було з ким змагатися
Дмитро Підручний
Getty Images

Дмитро Підручний, капітан збірної України з біатлону, підбив підсумки свого дебютного виступу в новому сезоні Кубку світу.

Слова 33-річного спортсмена наводить Biathlon.com.ua.

Підручний взяв участь у класичній естафеті в Контіолахті, де Україна фінішувала на сьомій позиції.

"Вітаю усіх вболівальників з початком біатлонного сезону! Враження від старту хороші, дуже динамічна, швидка гонка. На стрільбищі були хороші погодні умови, тому ми бачимо дуже багато нулів і мало запасних патронів було.

Біля мене весь час була велика група спортсменів - було з ким боротися та триматися по дистанції. Про саму трасу не можу сказати, що вона хороша: через погодні умови сніг дуже мокрий, важка лижня - це додає труднощів у боротьбі. Але загалом я задоволений. Динамічна, хороша гонка була", – підсумував Підручний.

Сьогодні окріч чоловічої естафети пройде ще й жіноча. Початок гонки запланований на 18:25 за київським часом.

Раніше тренери збірної України Надія Бєлова та Микола Зоц пояснили вибір складів команд на перші класичні естафети сезону-2024/25.

біатлон Дмитро Підручний

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