Українка потрапила до трійки номінанток на титул найкращої воротарки світу

Голкіперку жіночої збірної України з пляжного футболу Анастасію Терех обрали до чільної трійки у визначенні найкращої воротарки світу в пляжному футболі за підсумками сезону 2024 року.

Про це повідомляє Міжнародна організація пляжного футболу (BSWW).

Серед претенденток на престижну нагороду – її колеги по амплуа Лаура Галлего з Іспанії та Леле Лопес, яка представляє збірну Бразилію. Тріо обрали серед восьми номінаток, яких оголосили раніше.

А ім’я переможниці пізніше назвуть на спеціальній гала-церемонії.

"Щаслива бути серед цих двох неймовірних воротарок" – написала Анастасія Терех в Instagram.

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Нагадаємо, зараз 26-річна киянка виступає за португальський футзальний клуб Леойш де Порту-Салву.

Анастасія Терех була визнана найкращою гравчинею українського жіночого пляжного футболу за підсумками 2024 року.