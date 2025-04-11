Українка потрапила до трійки номінанток на титул найкращої воротарки світу
Анастасія Терех
Голкіперку жіночої збірної України з пляжного футболу Анастасію Терех обрали до чільної трійки у визначенні найкращої воротарки світу в пляжному футболі за підсумками сезону 2024 року.
Про це повідомляє Міжнародна організація пляжного футболу (BSWW).
Серед претенденток на престижну нагороду – її колеги по амплуа Лаура Галлего з Іспанії та Леле Лопес, яка представляє збірну Бразилію. Тріо обрали серед восьми номінаток, яких оголосили раніше.
А ім’я переможниці пізніше назвуть на спеціальній гала-церемонії.
"Щаслива бути серед цих двох неймовірних воротарок" – написала Анастасія Терех в Instagram.
Нагадаємо, зараз 26-річна киянка виступає за португальський футзальний клуб Леойш де Порту-Салву.
Анастасія Терех була визнана найкращою гравчинею українського жіночого пляжного футболу за підсумками 2024 року.