Не збираюсь давати політкоректних відповідей, – Вембаньяма відреагував на стрільбу в Міннеаполісі

Зірковий гравець Сан-Антоніо Віктор Вембаньяма висловився про криваві події у Міннеаполісі, де агенти ICE знову застрелили людину.

Слова француза наводить ESPN.

"Співробітники нашої піар-служби намагались мене попередити, але я не збираюсь давати якісь політкоректні коментарі. Щодня я просинаюсь та бачу ці жахливі новини. На мою думку – це безумство, що хтось намагається змусити мене думати, що вбивство цивільної людини – це нормально", – розповів Вембаньяма.

У суботу, 25 січня, федеральні агенти застрелили чоловіка – це вже другий смертельний випадок у місті протягом місяця на тлі посилення імміграційного контролю. Їх загибель (за інформацією джерела їх звали Алекс Претті та Рене Гуд) спровокувала масові протести в місті.

Нагадаємо, нещодавно НБА через загибель людей перенесла матч регулярного чемпіонату між Міннесотою Тімбервулвз та Голден Стейт Ворріорз.

Також з приводу цих подій виступили зі спільною заявою спортивні клуби Міннесоти.