Легенда НБА запропонував контроверсійне рішення проблеми триочкових кидків

Дворазовий чемпіона НБА Айзея Томас знає, як ліга може позбутися проблеми імені триочкових кидків.

Слова 63-річного американця наводить Sport.

Баскетбольні фанати все частіше критикують НБА за зростаючу кількість триочкових кидків під час матчів. Бостон лідирує в лізі із середнім показником 48,3 триочкових кидків за гру. У середньому "кельти" влучають 17,9 (37%).

Колишній гравець НБА, тренер, а нині аналітик Айзея Томас запропонував рішення цієї проблеми.

"Є одна річ, яку я хотів би змінити в НБА. Всі говорять про триочковий кидок. Всі гравці сьогодні доходять з м'ячем до триочкової лінії і кидають. НБА – це ліга кидків, і ми промахуємося більше, ніж закидаємо. Це недобре.

Це правда: три очки більше, ніж два. Але коли ви дивитеся на професіоналів, ви хочете бачити, як вони закидають м'яч, а не як вони промахуються. І це те, що відбувається в нашій грі. Промахів більше, ніж влучань, і це впливає на вигляд гри.

Я б встановив ліміт, мінімум і максимум триочкових кидків за гру. Максимум – 25-30, мінімум – 10-15. Тренери вирішуватимуть, коли кидати. Я б серйозно подумав над цим. Раніше ліга була цікавішою", – сказав Томас.