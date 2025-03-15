Легенда НБА запропонував контроверсійне рішення проблеми триочкових кидків
Дворазовий чемпіона НБА Айзея Томас знає, як ліга може позбутися проблеми імені триочкових кидків.
Слова 63-річного американця наводить Sport.
Баскетбольні фанати все частіше критикують НБА за зростаючу кількість триочкових кидків під час матчів. Бостон лідирує в лізі із середнім показником 48,3 триочкових кидків за гру. У середньому "кельти" влучають 17,9 (37%).
Колишній гравець НБА, тренер, а нині аналітик Айзея Томас запропонував рішення цієї проблеми.
"Є одна річ, яку я хотів би змінити в НБА. Всі говорять про триочковий кидок. Всі гравці сьогодні доходять з м'ячем до триочкової лінії і кидають. НБА – це ліга кидків, і ми промахуємося більше, ніж закидаємо. Це недобре.
Це правда: три очки більше, ніж два. Але коли ви дивитеся на професіоналів, ви хочете бачити, як вони закидають м'яч, а не як вони промахуються. І це те, що відбувається в нашій грі. Промахів більше, ніж влучань, і це впливає на вигляд гри.
Я б встановив ліміт, мінімум і максимум триочкових кидків за гру. Максимум – 25-30, мінімум – 10-15. Тренери вирішуватимуть, коли кидати. Я б серйозно подумав над цим. Раніше ліга була цікавішою", – сказав Томас.
Айзея Томас усі свої тринадцять сезонів в НБА провів у складі "Поганих хлопців" Детройт Пістонс, з якими він двічі виграв чемпіонський титул (1989, 1990).
Раніше стало відомо, що Лос-Анджелес Лейкерс можуть позбутися Олексія Леня, який не виправдав очікувань каліфорнійського клубу.