Зірка Денвера може встигнути відновитися до ігор плейоф НБА

Зірковий гравець Денвера Джамал Мюррей має шанс встигнути відновитись до ігор плейоф НБА.

Заяву тренера Наггетс Майкла Мелоуна наводить ESPN.

"Зрозуміло, що це велика втрата для нас. Втім, у нас вдосталь сил, щоб замінити його. Так чи інакше, але я сподіваюсь, що він повернеться у склад на ігри плейоф", – розповів фахівець.

Захисник пропустив п'яту гру команди поспіль через розтягнення сухожилля, яке отримав у поєдинку з Чикаго Буллз (119:129).

28-річний Мюррей грає у складі Денвера з 2016 року, а у 2023 вигравав НБА. Окрім того, захисник ставав срібним призером Панамериканських ігор-2015 зі збірною Канади.

У сезоні-2024/25 Джамал зіграв 65 матчів, в яких в середньому набирає 21.6 очок, виконує 6 перехоплень та робить 3.8 підбирань.

Наразі Денвер посідає четверте місце у Східній конференції, маючи баланс перемог та поразок 47:32.

Зазначимо, що сьогодні вночі визначився чемпіон NCAA-2025.