Денвер видав контракт на 209 млн доларів лідеру збірної Канади

Плеймейкер Денвера Джамал Мюррей та керівництво команди погодили новий контракт.

Про це повідомляє інсайдер Шемс Чаранія у соцмережі "Х" (Twitter).

Контракт розрахований на загальну суму 208 млн за 4 роки. Договір почне діяти із сезону-2025/26. Таким чином, за наступні 5 років канадець отримає 245 млн доларів.

27-річний баскетболіст був обраний на драфті НБА-2016 під №7. Через складну травму Джамал повністю пропустив чемпіонат-2021/22.

У складі Наггетс він був ключовим гравцем у чемпіонському сезоні-2022/23. У плейоф Мюррей набирав 26,1 очка та віддавав 7,1 передачі за 40 хвилин на паркеті.

Sources: Jamal Murray and the Nuggets have agreed on a four-year, $209 million maximum contract extension. Murray is now under contract for $245 million through 2029. https://t.co/UgHMiSqzPl — Shams Charania (@ShamsCharania) September 7, 2024

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