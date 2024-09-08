Денвер видав контракт на 209 млн доларів лідеру збірної Канади
Джамал Мюррей
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Плеймейкер Денвера Джамал Мюррей та керівництво команди погодили новий контракт.
Про це повідомляє інсайдер Шемс Чаранія у соцмережі "Х" (Twitter).
Контракт розрахований на загальну суму 208 млн за 4 роки. Договір почне діяти із сезону-2025/26. Таким чином, за наступні 5 років канадець отримає 245 млн доларів.
27-річний баскетболіст був обраний на драфті НБА-2016 під №7. Через складну травму Джамал повністю пропустив чемпіонат-2021/22.
У складі Наггетс він був ключовим гравцем у чемпіонському сезоні-2022/23. У плейоф Мюррей набирав 26,1 очка та віддавав 7,1 передачі за 40 хвилин на паркеті.
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