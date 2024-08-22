Жіноча збірна України 3х3 дізналася суперника у чвертьфіналі чемпіонату Європи

Жіноча збірна України з баскетболу 3х3 зазнала поразки від Франції в межах другого кола групового етапу чемпіонату Європи.

Поєдинок завершився з рахунком 17:11. Зазначимо, що в першій грі українки здолали Італію та гарантували собі участь у плейоф змагань.

За підсумками ігрового дня континентальної першості, що відбувається в столиці Австрії, Відні, визначився суперник збірної України в 1/4 фіналу. У наступній стадії змагань українки поборються з переможницею групи C — командою Іспанії, яка обіграла Азербайджан (20:12) та Австрію (20:14).

Збірна Іспанія в цьому ж складі, який виступає на чемпіонаті Європи, на початку серпня завоювала срібні медалі Олімпійських ігор у Парижі.

Матч Іспанія – Україна у чвертьфіналі Євро 3х3 відбудеться 24 серпня. Початок — о 21:15 за київським часом.