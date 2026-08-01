Чоловіча та жіноча збірні України U-21 програли фінали першого стопу Ліги націй-2026 3x3
Чоловіча та жіноча збірні України U-21 з баскетболу 3х3 дійшли до фіналів першого стопу Ліги націй-2026, де поступилися у боротьбі за перші місця.
Чоловічий колектив опинився в групі В. Їхніми суперниками були Ірландія та Польща. "Хлопців в зеленому" наша команда досить впевнено пройшла з рахунком 21:14. Найрезультативнішим гравцем цього матчу серед українців став Кирило Нєамцу з 8 очками.
Поєдинок проти "біло-червоних" нашій команді дався не так легко. Після спокійного початку поляки почали виривати очки, одне за одним.
Рахунок вже став 11:17 на користь суперників, проте після такого "холодного" душу "синьо-жовті" зібралися силами та здійснили камбек, в підсумку перемігши опонентів завдяки одному очку (21:20).
У фіналі подібний камбек українській команді не вдалося зробити, й вона поступилася Нідерландам з рахунком 13:21.
Ліга націй U-21. Хлопці
Груповий етап
Україна – Ірландія 21:14
Україна: Колаволе 5 (1 дальній), Маліч 3, Бур 5, Нєамцу 8
Польща - Україна 20:21
Україна: Колаволе 4 (1 дальній), Маліч 5 (1 дальній), Бур 4, Нєамцу 8
Ліга націй U-21. Хлопці
Фінал стопу
Україна – Ірландія 19:8
Україна: Шепелюк 3 (1 дальній), Полянцева 6 (2 дальні), Безкоровайна 3, Бугайова 7
Україна - Польща 19:18
Україна: Шепелюк 6 (2 дальні), Полянцева 2, Безкоровайна 3, Бугайова 8