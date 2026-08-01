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Чоловіча та жіноча збірні України U-21 програли фінали першого стопу Ліги націй-2026 3x3

Микола Літвінов — 1 серпня 2026, 01:00
Чоловіча та жіноча збірні України U-21 програли фінали першого стопу Ліги націй-2026 3x3
ФБУ

Чоловіча та жіноча збірні України U-21 з баскетболу 3х3 дійшли до фіналів першого стопу Ліги націй-2026, де поступилися у боротьбі за перші місця.

Чоловічий колектив опинився в групі В. Їхніми суперниками були Ірландія та Польща. "Хлопців в зеленому" наша команда досить впевнено пройшла з рахунком 21:14. Найрезультативнішим гравцем цього матчу серед українців став Кирило Нєамцу з 8 очками.

Поєдинок проти "біло-червоних" нашій команді дався не так легко. Після спокійного початку поляки почали виривати очки, одне за одним.

Рахунок вже став 11:17 на користь суперників, проте після такого "холодного" душу "синьо-жовті" зібралися силами та здійснили камбек, в підсумку перемігши опонентів завдяки одному очку (21:20).

У фіналі подібний камбек українській команді не вдалося зробити, й вона поступилася Нідерландам з рахунком 13:21.

Ліга націй U-21. Хлопці
Груповий етап

Україна – Ірландія 21:14

Україна: Колаволе 5 (1 дальній), Маліч 3, Бур 5, Нєамцу 8

Польща - Україна 20:21

Україна: Колаволе 4 (1 дальній), Маліч 5 (1 дальній), Бур 4, Нєамцу 8

Ліга націй U-21. Хлопці
Фінал стопу

Нідерланди — Україна 21:13

Україна: Колаволе 0, Маліч 3, Бур 6 (1 дальній), Нєамцу 4

Жіноча збірна України грала аналогічно матчі з Ірландією та Польщею. Перша гра проти "Зеленої армії" також пройшла для наших гравчинь досить спокійно – перемога 19:8.

А в наступному поєдинку наша жіноча команда наче під копірку повторила матч чоловіків проти "біло-червоних", вирвавши звитягу завдяки одному очку (19:18).

У фіналі з Нідерландами збірна України в напруженій боротьбі поступилася.
Спочатку "синьо-жовті" почали програвати 10:4, але вже після пішли у відрив, проте цього не вистачило для перемоги – поразка 17:14.

Ліга націй U-21. Дівчата
Груповий етап

Україна – Ірландія 19:8

Україна: Шепелюк 3 (1 дальній), Полянцева 6 (2 дальні), Безкоровайна 3, Бугайова 7

Україна - Польща 19:18

Україна: Шепелюк 6 (2 дальні), Полянцева 2, Безкоровайна 3, Бугайова 8

Ліга націй U-21.
Дівчата. Фінал стопу

Нідерланди — Україна 17:14

Україна: Шепелюк 4, Полянцева 2 (1 дальній), Безкоровайна 1, Бугайова 7

Нагадаємо, що напередодні жіноча збірна України U-18 здобула перемогу над Норвегією в Євробаскеті-2026. 
збірна України 3х3

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