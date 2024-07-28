Жіноча збірна U-21 3х3 вийшла у фінал стопу Ліги націй

Жіноча збірна U-21 з баскетболу 3х3 вийшла у фінал шостого стопу Ліги націй у Братиславі.

У півфіналі українки у напруженому матчі перемогли Литву. Поєдинок завершився з рахунком 18:16. У фіналі Україна зустрінеться з Нідерландами. Поєдинок відбудеться сьогодні, о 19:30 за київським часом.

Також сьогодні грала чоловіча збірна U-21. Вона без шансів програла Нідерландам з результатом 11:21 та завершила останній стоп на п’ятому місці.

Нагадаємо, напередодні жіноча збірна України 3х3 вийшла на чемпіонат Європи, який пройде з 22 по 25 серпня у Відні.