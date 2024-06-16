Жіноча збірна України 3х3 вийшла на чемпіонат Європи

Жіноча збірна України з баскетболу 3х3 завоювала путівку на чемпіонат Європи за підсумками відбіркового турніру.

Українки здобули три перемоги у трьох матчах на груповому етапі та вийшли у півфінал, де обіграли команду Словаччини – 21:13.

Чемпіонат Європи 3х3

Братислава, Словаччина

Кваліфікація, жінки

Україна – Словаччина 21:13

Україна: Міріам Уро-Ніле 7 (1 дальній), Анжеліка Ляшко 6 (2 дальні), Оксана Моллова 6, Кристина Філевич 2

Дана перемога дозволила "синьо-жовтим" вдруге поспіль і всьоме у своїй історії зіграє на чемпіонаті Європи з баскетболу 3х3. Турнір пройде з 22 по 25 серпня у Відні.