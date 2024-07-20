Молодіжна збірна України зіграє з Нідерландами у півфіналі чемпіонату Європи

Сьогодні, 20 липня, чоловіча збірна України U-20 зіграє матч 1/2 фіналу чемпіонату Європи.

Суперником "синьо-жовтих" буде команда Нідерландів U-20. Матч розпочнеться о 20:30 за київським часом. Трансляція — YouTube FIBA.

Зазначимо, що Україна та Нідерланди на рівні чемпіонів U-20 Євробаскету українці поступились рахунком 54:57.

Нагадаємо, збірна України посіла перше місце на груповому етапі турніру, перемігши в матчах проти Косово, Угорщини, Молдови та Вірменії та зазнавши поразки від Швеції. У чвертьфіналі молодіжна команда обіграла Грузію.

Нідерланди у своєму чвертьфіналі перемогли Словаччину — 80:66.

Нагадаємо, три кращі команди Дивізіону В за підсумком турніру в Румунії отримають підвищення в Дивізіон А на наступний рік.