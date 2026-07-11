Жіноча збірна України U-20 розтрощила Албанію на Євробаскеті-2026

Жіноча молодіжна збірна України U-20 переграла Албанію на чемпіонаті Європи у Дивізіоні В, який триває у болгарському Самокові.

Зустріч завершилась з рахунком 95:43. Цей результат гарантував "синьо-жовтим" 9-те місце на чемпіонаті Європи.

Євробаскет-2026 U-20

Дивізіон В, жінки

Україна – Албанія 95:43 (22:12, 31:12, 24:9, 18:10)

Напередодні молодіжна жіноча збірна України U-20 розгромила Румунію, здобувши свою третю перемогу поспіль.

Раніше жіноча збірна України 3х3 дізналася суперників на ЧЄ-2026.