Жіноча збірна України U-20 розтрощила Албанію на Євробаскеті-2026
Жіноча молодіжна збірна України U-20 переграла Албанію на чемпіонаті Європи у Дивізіоні В, який триває у болгарському Самокові.
Зустріч завершилась з рахунком 95:43. Цей результат гарантував "синьо-жовтим" 9-те місце на чемпіонаті Європи.
Євробаскет-2026 U-20
Дивізіон В, жінки
Україна – Албанія 95:43 (22:12, 31:12, 24:9, 18:10)
Напередодні молодіжна жіноча збірна України U-20 розгромила Румунію, здобувши свою третю перемогу поспіль.
Раніше жіноча збірна України 3х3 дізналася суперників на ЧЄ-2026.