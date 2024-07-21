Молодіжна збірна України програла Румунії у фіналі чемпіонату Європи

Чоловіча збірна України U-20 програла Румунії у фіналі чемпіонату Європи з баскетболу.

Поєдинок завершився з рахунком 80:58. Українці не змогли нав'язати боротьбу та програли усі 4 чверті. Попри це, виходу у фінал вистачило для збірної України, щоб отримати підвищення в дивізіон А.

Чемпіонат Європи U-20, Дивізіон В

Пітешті, Болгарія

Фінал, 21 липня

Румунія — Україна 80:58 (18:12, 25:18, 21:13, 16:15)

Нагадаємо, збірна України посіла перше місце на груповому етапі турніру, здобувши перемоги в матчах проти Косово, Угорщини, Молдови та Вірменії, та зазнавши лише однієї поразки від Швеції. У чвертьфіналі молодіжна команда обіграла Грузію, а у півфіналі здолала Нідерланди.