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Молодіжна збірна України програла Румунії у фіналі чемпіонату Європи

Микола Дендак — 21 липня, 22:08
Молодіжна збірна України програла Румунії у фіналі чемпіонату Європи

Чоловіча збірна України U-20 програла Румунії у фіналі чемпіонату Європи з баскетболу.

Поєдинок завершився з рахунком 80:58. Українці не змогли нав'язати боротьбу та програли усі 4 чверті. Попри це, виходу у фінал вистачило для збірної України, щоб отримати підвищення в дивізіон А.

Чемпіонат Європи U-20, Дивізіон В
Пітешті, Болгарія
Фінал, 21 липня

Румунія — Україна 80:58 (18:12, 25:18, 21:13, 16:15)

Нагадаємо, збірна України посіла перше місце на груповому етапі турніру, здобувши перемоги в матчах проти Косово, Угорщини, Молдови та Вірменії, та зазнавши лише однієї поразки від Швеції. У чвертьфіналі молодіжна команда обіграла Грузію, а у півфіналі здолала Нідерланди.

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Збірна України з баскетболу

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