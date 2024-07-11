Жіноча збірна України U-20 розгромно програла Чехії в 2 турі Євробаскету

Юнацька збірна України з баскетболу серед дівчат віком до 20 років зазнала розгромної поразки від одноліток з Чехії у 2 турі Євробаскету.

Матч завершився з рахунком 52:87.

Чемпіонат Європи U-20. Жінки

Дивізіон В, другий етап

Група E, 11 липня

Чехія — Україна 87:52 (11:29, 13:16, 6:24, 22:18)

Україна: Тиха 0 + 4 підбирання + 4 передачі, Лапхан 4, Кулєша 3 + 4 підбирання, Синякова 8, Діке 6 + 5 підбирань – старт; Путра 15, Панчук 5, Корбут 5, Грималюк 4, Лавринець 2, Ткаченко 0

Для виходу у півфінал українкам потрібно було перемагати Чехію. Теоретично в України ще залишаються шанси на вихід у півфінал, але для цього Ісландія має обіграти Ірландію з різницею 11-18 очок. Цей матч відбудеться сьогодні, 11 липня, початок — о 15:30 за київським часом.

Нагадаємо, на попередньому етапі турніру українки обіграли команду Болгарії, розібралися з Ісландією, а в третьому турі здолали Австрію.