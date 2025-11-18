Йокич пояснив, чому перестав сперечатись з арбітрами на матчах НБА

Зірка Денвера Нікола Йокич висловився про свій характер та стосунки з арбітрами НБА, які почали дещо налагоджуватись.

Слова центрового наводить Basketnews.

"Зараз я почуваюсь набагато краще, ніж раніше. Під час гри я навіть не думаю про рефері. Зустріч у жовтні? Це був ідеальний момент для розмови. Мені не треба на них кричати, а нам не треба сваритись. Це дійсно допомогло мені зосередитись на грі", – розповів Йокич.

Зазначимо, що у середині жовтня сербський баскетболіст провів зустріч з арбітрами НБА під час тренувального сбору.

Цьго сезону форвард зіграв 13 матчів, у яких в середньому набирає 29.2 очок, виконує 11.1 передач та збирає 13.4 підбирань.

Цієї ночі гравець набрав 36 у матчі з Індіаною, але це не допомогло Наггетс уникнути поразки.