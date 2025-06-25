Денвер запропонує Йокичу новий контракт

Президент Денвер Наггетс Джош Кронке заявив, що клуб хоче зберегти свого лідера Ніколу Йокича на довший термін.

Про це інформує The Denver Post.

Повідомляється, що сербський центровий отримає пропозицію нового контракту вже незабаром.

"Ми обов'язково зробимо йому пропозицію. Не впевнений, що він одразу її прийме, бо ми також пояснимо йому всі фінансові нюанси, пов'язані з тим, чи підпише він її зараз, чи пізніше. Він ухвалить найкраще для себе і своєї сім'ї рішення, а ми його в цьому підтримаємо", – заявив Кронке.

У 2022 році Йокич підписав з клубом супермаксимальний 5-річний контракт на 270 млн доларів, який набрав чинності з сезону 2023/24. Згідно з колективним договором ліги, влітку цього року він має право підписати нову угоду терміном на два роки.

У сезоні 2024/25 Йокич в середньому набирав 29,6 очка, 12,7 підбирання та 10,2 передачі у регулярному чемпіонаті. А також – 26,2 очка, 12,7 підбирання та 8 передач у плейоф НБА.

Раніше Національна баскетбольна асоціація оголосила три символічні збірні сезону-2024/25. До першої увійшов Нікола Йокич.