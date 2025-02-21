Сьогодні грали так, ніби працюємо на заводі: Багатскіс – про поразку збірної України від Словенії

Головний тренер збірної України з баскетболу Айнарс Багатскіс прокоментував поразку команди у грі проти Словенії, наголосивши, що деякі рішення його підопічних здавалися йому смішними.

Слова спеціаліста наводить Федерація баскетболу України.

"Для нас це був перший з двох шансів вийти в основну стадію Євробаскета. Ми провели чотири тренування. На тренуваннях виконали атакуючі і захисні комбінації, які були при мені і моєму попереднику. Не важливо як ти готуєшся. Якщо команда грає м’яко без фізичного баскетболу… Наші рішення в деякі моменти здавалися мені смішними, але це рівень гравців. В захисті з самого початку грали самовільно. 18 втрат, 13 неточних штрафних.

В такому випадку треба бути ідеальним в нападі, щоб перекрити це і залишатися в грі. Треба забивати штрафні на високому рівні, ти тренуєш їх кожен день, іноді двічі. Але при цьому ми дозволили кращому гравцю суперника кидати з двох метрів. Цьому немає виправдань, неможливо сподіватися на його промахи. Знову ж таки, якщо ти помиляєшся в захисті – маєш бути ідеальним в нападі. Це частина нашої роботи", – наголосив тренер.

Багатскіс додав, що в останній грі проти Португалії збірній потрібно продемонструвати, що в неї є гідність.

"Необхідно показати, що ми щось вміємо в баскетболі. Не хочу виправдовуватися і говорити, що попередній тренер був поганим і є винуватцем всіх проблем в українському баскетболі. Зараз він звільнений, треба брати відповідальність на себе. Гравці повинні грати і насолоджуватися баскетболом. Сьогодні моментами ми грали так, ніби працюємо на заводі.

Баскетбол – все наше життя. Якщо ми не викладаємося на 100% в кожному матчі, ми виглядаємо як клоуни зі сторони. Ми повинні визначити свій поточний рівень, щоб вийти на новий. Це найважливіша річ. Треба мати гордість і насолоджуватися тим, що робимо. Ми граємо за країну", – підкреслив Багатскіс.

Заключний матч у відборі на Євробаскет Україна проведе у понеділок, 24 лютого, проти Португалії. Наша команда достроково втратила шанси на вихід на Євробаскет.

Нагадаємо, що напередодні матчу зі Словенією Чемпіон поспілкувався з головним тренером збірної України Айнарсом Багатскісом. Латвійський фахівець розповів про підготовку команди до відбору на Євробаскет-2025 та емоції від повернення в національну команду.