Іспанія, Бразилія та Багамські острови стали фіналістами відбору на Олімпійські ігри-2024

У іспанській Валенсії відбулися півфінальні матчі відбіркового турніру на Олімпійські ігри-2024 з баскетболу.

За путівку на Олімпіаду поборються такі команди: Іспанія — Багамські Острови, Латвія — Бразилія, Хорватія — Греція, а також Литва та переможець пари Пуерто-Рико — Мексика.

Результати 1/2 фіналу кваліфікаційного турніру на Олімпійські ігри-2024

Бразилія — Філіппіни 71:60 (12:22, 15:11, 24:6, 20:21)

Греція — Словенія 96 (32:14, 15:19, 19:17, 30:18)

Багамські Острови — Ліван 89:72 (31:16, 19:20, 13:18, 26:18)

Камерун — Латвія 59:72 (19:23, 16:15, 15:15, 9:19)

Домініканська Республіка — Хорватія 77:80 (15:16, 17:21, 21:16, 24:27)

Фінляндія — Іспанія 74:81 (20:17, 10:21, 29:18, 15:25)

Італія — Литва 64:88 (21:25, 17:22, 15:21, 11:20)

У ніч з 6 на 7 липня відбудеться завершальний матч півфіналу відбору на ігри в Парижі:

02:00. Пуерто-Рико — Мексика

Зазначимо, що на ОІ-2024 відберуться переможці фінальних поєдинків, які доєднаються до вісімки, що вже кваліфікувалися на Олімпіаду (Канада, Австралія, Франція, Японія, Німеччина, Сербія, США, Південний Судан).

Олімпійський турнір у Парижі відбудеться з 27 липня по 10 серпня.