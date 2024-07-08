Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Баскетбол

Іспанія, Греція та Бразилія відібралися на Олімпійські ігри-2024

Олександр Булава — 8 липня, 00:35
Іспанія, Греція та Бразилія відібралися на Олімпійські ігри-2024

Відбулися фінальні матчі відбіркового турніру на Олімпійські ігри-2024 з баскетболу.

За їх результатами було визначено три команди, які зіграють на Олімпіаді в Парижі. На турнір відібралися Іспанія, Греція та Бразилія.

Результати фіналу кваліфікаційного турніру на Олімпійські ігри-2024

Латвія Бразилія 69:94 (11:34, 22:15, 13:23, 23:22)

Хорватія Греція 69:80 (22:22, 17:23, 14:21, 16:14)

Іспанія Багамські острови 86:78 (17:17, 25:17, 23:22, 21:22)

7 липня відбудеться завершальний матч фіналу відбору на ігри в Парижі:

  • 01:00 Литва — Пуерто-Рико

Іспанія, Греція та Бразилія доєдналися до вісімки команд, що вже кваліфікувалися на Олімпіаду (Канада, Австралія, Франція, Японія, Німеччина, Сербія, США, Південний Судан).

Олімпійський турнір відбудеться з 27 липня по 10 серпня

Нагадаємо, переможцем останніх чотирьох баскетбольних турнірів на Іграх є збірна США. Готуватиме команду до Парижу тренерський штаб на чолі зі Стівом Керром (Голден Стейт).

Олімпійські ігри-2024 Збірна Греції з баскетболу Збірна Іспанії з баскетболу

Олімпійські ігри-2024

Україна отримала ще одну представницю в легкій атлетиці на Олімпійських іграх-2024
Іспанія, Бразилія та Багамські острови стали фіналістами відбору на Олімпійські ігри-2024
Відомий склад олімпійської збірної України зі стрибків у воду
Словенія розбила Нову Зеландію, Греція перемогла Єгипет у відборі на Олімпійські ігри-2024
Вінгер олімпійської збірної України: Клуб одразу зрозумів, що я люблю свою країну

Останні новини