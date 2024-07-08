Іспанія, Греція та Бразилія відібралися на Олімпійські ігри-2024

Відбулися фінальні матчі відбіркового турніру на Олімпійські ігри-2024 з баскетболу.

За їх результатами було визначено три команди, які зіграють на Олімпіаді в Парижі. На турнір відібралися — Іспанія, Греція та Бразилія.

Результати фіналу кваліфікаційного турніру на Олімпійські ігри-2024

Латвія — Бразилія 69:94 (11:34, 22:15, 13:23, 23:22)

Хорватія — Греція 69:80 (22:22, 17:23, 14:21, 16:14)

Іспанія — Багамські острови 86:78 (17:17, 25:17, 23:22, 21:22)

7 липня відбудеться завершальний матч фіналу відбору на ігри в Парижі:

01:00 Литва — Пуерто-Рико

Іспанія, Греція та Бразилія доєдналися до вісімки команд, що вже кваліфікувалися на Олімпіаду (Канада, Австралія, Франція, Японія, Німеччина, Сербія, США, Південний Судан).

Олімпійський турнір відбудеться з 27 липня по 10 серпня

Нагадаємо, переможцем останніх чотирьох баскетбольних турнірів на Іграх є збірна США. Готуватиме команду до Парижу тренерський штаб на чолі зі Стівом Керром (Голден Стейт).