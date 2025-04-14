Лень вийшов у старті, 14 очок Михайлюка, Голден Стейт програв в останній день регулярного чемпіонату

У ніч на 14 квітня відбувся останній ігровий день регулярного сезону-2024/25 Національної баскетбольної асоціації.

Олексій Лень вийшов у старті Лейкерс. Український бігмен відіграв 14 хвилин, набрав 4 очки (2/4 двоочкові, 0/1 триочкові), зібрав 2 підбирання, віддав 1 передачу, поставив 1 блок-шот при 3 втратах і 6 фолах. Плюс-мінус "-15".

Його клуб зазнав поразки від Портленда з рахунком 81:109.

Святослав Михайлюк вийшов на заміну, але відіграв аж 39 хвилин. За цей гравець Юти набрав 14 очок (1/3 двоочкові, 4/6 триочкові), зібрав 4 підбирання, віддав 4 передачі і поставив 1 блок-шот. У пасиві українця 1 втрата. Показник плюс-мінус із ним на паркеті "-8". Джаз на виїзді поступилися Міннесоті – 105:116.

Зазначимо, що найцікавішим матчем дня було протистояння між Ворріорз та Кліпперс. Цей матч мав ключове значення для прямого виходу в плейоф. "Воїни" В овертаймі тріумф здобув клуб із Лос-Анджелеса.

НБА – регулярний чемпіонат-2024/25

Атланта – Орландо 117:105 (31:24, 27:22, 34:38, 25:21)

Філадельфія - Чикаго 102:122 (29:29, 27:20, 19:37, 27:36)

Мілуокі – Детройт 140:133 OT (43:25, 28:30, 27:37, 25:31, 17:10)

Майамі – Вашингтон 118:119 (28:30, 32:36, 26:28, 32:25)

Клівленд – Індіана 118:126 OT (32:26, ​​29:18, 24:23, 20:38, 4:4, 9:17)

Бруклін – Нью-Йорк 105:113 (37:38, 29:24, 17:27, 22:24)

Бостон – Шарлотт 93:86 (33:15, 21:28, 15:25, 24:18)

Міннесота – Юта 116:105 (30:24, 20:25, 40:28, 26:28)

Мемфіс – Даллас 132:97 (38:28, 29:26, 37:21, 28:22)

Голден Стейт – Кліпперс 119:124 OT (33:25, 25:35, 24:23, 29:28, 8:13)

Сан-Антоніо – Торонто 125:118 (32:37, 22:37, 39:21, 32:23)

Х'юстон – Денвер 111:126 (23:36, 29:29, 19:37, 40:24)

Сакраменто – Фінікс 109:98 (33:25, 24:29, 29:21, 23:23)

Портленд – Лейкерс 109:81 (29:25, 29:18, 31:18, 20:20)

Новий Орлеан – Оклахома-Сіті 100:115 (19:38, 30:26, 23:26, 28:25)

Нагадаємо, три гравці збірної України стали чемпіонами Латвійсько-Естонської баскетбольної ліги.