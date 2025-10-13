Форвард Сакраменто травмував палець за тиждень до найважливішого рішення у кар'єрі

Форвард Сакраменто Кінгз Кіган Мюррей не допоможе своїй команді на старті нового регулярного сезону НБА через травму.

Про це повідомляє ESPN.

За інформацією джерела, Мюррей травмував великий палець на лівій руці під час передсезонного матчу проти Портленда (123:124). У 25-річного баскетболіста діагностували розрив ліктьової колатеральної зв'язки.

Повідомляється, що Мюррей перенесе операцію, після чого розпочнеться його відновлення, яке триватиме 4-6 тижнів. Очікується, що Кіган пропустить щонайменше перші 10 ігор Сакраменто.

Варто зазначити, що ця травма сталася у важливий момент для кар'єри Мюррея. Наступний сезон стане останнім у його контракті новачка, за який він заробить 11,1 мільйона доларів. Якщо Кіган не домовиться із Кінгз про новий контракт до 20 жовтня, то наступного літа він стане обмежено вільним агентом.

Кіган Мюррей пропустив тільки 13 матчів з 246 можливих у свої перші три роки в НБА. До того ж, він виходив у старті у всіх, окрім двох ігор. Баскетболіст набирав у середньому 13,3 очка, 5,6 підбирання та 1,4 передачі за матч.

Нагадаємо, що сьогодні, 13 жовтня, відбулися шість передсезонних матчів НБА, в одному з яких зіграв Максим Шульга.