Травмована зірка Сакраменто отримав 140-мільйонний контракт від клубу

Форвард Сакраменто Кінгз Кіган Мюррей погодив із франшизою новий багаторічний контракт.

Про це повідомляє ESPN.

За інформацією джерела, Мюррей отримав традиційне продовження новачка на 5 років та 140 мільйонів доларів. Сторони поспішили домовитися про нову угоду до дедлайну 20 жовтня, після якого 25-річний баскетболіст став би обмежено вільним агентом наступного літа.

Сакраменто обрав Кігана Мюррея під загальним четвертим піком на драфті НБА 2022 року. За свої перші три сезони в лізі форвард пропустив усього 13 матчів, до того ж він тільки у двох випадках виходив на паркет з лави запасних. У всіх інших 231 випадку Мюррей був гравцем стартової п'ятірки Кінгз. Його середні показники у всіх матчах регулярного сезону становлять 13,3 очка, 5,6 підбирання та 1,4 передачі.

Кіган Мюррей є одним з трьох гравців, які за останні три сезони оформили 500 триочкових, 150 блок-шотів та 150 перехоплень. Іншими двома стали Ентоні Едвардс (Міннесота) та Деррік Вайт (Бостон).

Нагадаємо, що Кіган Мюррей пропустить старт сезону НБА через операцію на руці.

Раніше стало відомо про завершення кар'єри найкращого новачка року та найкращого шостого гравця року НБА Малкольма Брогдона.