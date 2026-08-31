В цьому залі ніхто не буде радий нам: Багатскіс – про матч із Чорногорією у відборі на ЧС-2027

Наставник збірної України Айнарс Багатскіс поділився очікуваннями від виїзного матчу другого етапу відбору на ЧС-2027 проти Чорногорії.

Його слова передає ФБУ.

Фахівець заявив, що команда повністю сфокусована на грі та розуміє виклик, який перед нею стоїть.

"По-перше, ми маємо забути матч проти Греції. Ми знаємо, чому ми тут, знаємо, проти кого гратимемо. Ми маємо бути готовими ментально – в цьому залі ніхто не буде радий нам, всі навколо – на майданчику, на трибунах – будуть проти нас. Тож найважливіше контролювати емоції та залишатися ментально стабільними. Після матчу із греками в нас був довгий день, переліт, після чого було відновлювальне тренування. В неділю мали повноцінне тренування. Емоції після Греції ми, звичайно, отримали гарні. Але, знову ж таки, ми маємо забути про поєдинок, який був два дні тому, та повністю налаштуватися на гру проти чорногорців", – сказав Багатскіс.

Також тренер "синьо-жовтих" висловився про наставника чорногорців Звездана Мітровича, який провів велику частину кар'єри в Україні:

"Я грав проти нього раніше, зокрема, і в минулому сезоні на клубному рівні – наші команди зустрічалися в Єврокубку. Що Звездан хоче бачити від своїх команд – це фізичний баскетбол. Не думаю, що будуть тактичні сюрпризи, але, що я знаю точно, від Чорногорії ми отримаємо фізичний тиск – він готує своїх гравців до цього".

Зазначимо, що матч між збірними Чорногорії та України відбудеться 31 серпня в Подгориці на арені "Moraca Sports Centre". Він розпочнеться о 21:30 за київським часом.

Напередодні тренерський штаб "синьо-жовтих" оголосив заявку на гру. До неї не потрапили двоє гравців, які перебували у таборі збірної під час збору.