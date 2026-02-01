Українська правда
Тренер Клівленда отримав солідний штраф за "агресію до арбітра"

Володимир Максименко — 1 лютого 2026, 12:16
Тренер Клівленда Кенні Аткінсон отримав штраф від НБА за агресію по відношенню до арбітра. 

Про це повідомили у ESPN.

Так, фахівець має сплатити 50 тисяч доларів за підсумками гри проти Фінікса – тоді за 11 хвилин до завершення матчу його вилучили з майданчика через агресію до арбітра, переслідування та образи офіційної особи.

У той момент суддя не зафіксував фол Колліна Гіллеспі на Семі Мерріллі, що викликало у Аткінсона бурхливу реакцію.

Нагадаємо, сам матч Кавальєрс програли з рахунком 113:126. Наразі команда посідає п'яте місце у турнірній таблиці Сходу, маючт баланс перемог та поразок 29:21.

Раніше повідомлялось, що Клівленд проведе обмін гравцями з Сакраменто.

