Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Баскетбол

Черкаські Мавпи взяли реванш у Кривбаса в матчі Суперліги

Олексій Мурзак — 28 грудня 2024, 17:22
Черкаські Мавпи взяли реванш у Кривбаса в матчі Суперліги
ФБУ

У суботу, 28 грудня, відбувся матч регулярного чемпіонату Суперліги України з баскетболу, в якому Кривбас вдруге за два дні зіграв проти Черкаських Мавп.

Цього разу черкаський колектив взял реванш за вчорашню поразку, перегравши суперника з рахунком 79:77.

Цікаво, що найрезультативнішим у матчі став знову став гравець криворіжців Михайло Бублик, який набрав 28 очок, зробив 5 підбирань та віддав 2 асисти.

Чемпіонат України з баскетболу – Суперліга
Регулярний чемпіонат, 28 грудня

Кривбас – Черкаські Мавпи 77:79 (23:21, 14:18, 19:28, 21:12)

Кривбас: Бублик 28 + 5 підбирань + 2 асисти, Ловінгс 23 + 7 підбирань + 5 асистів, Триколенко 12 + 7 підбирань + 5 асистів

Черкаські Мавпи: Агафонов 20 + 3 підбирання, Клімов 20, Кошеватський 18 + 10 підбирань + 5 асистів

Турнірна таблиця

Нагадаємо, вчора, 27 грудня, перемогу в протистоянні святкував Кривбас.

Суперліга БК Кривбас БК Черкаські Мавпи

БК Кривбас

Черкаські Мавпи програли Кривбасу в межах регулярного чемпіонату Суперліги
Кривбас вирвав мінімальну перемогу над Рівним у Суперлізі
Черкаські Мавпи зіграють зі Старим Луцьком, Рівне поміряється силами з Кривбасом у матчі Суперліги
Черкаські Мавпи приймуть Рівне, Кривбас зустрінеться зі Старим Луцьком в матчах Суперліги
Кривбас з 33 очками Бублика переграв Говерлу в матчі Суперліги

Останні новини