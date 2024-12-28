Черкаські Мавпи взяли реванш у Кривбаса в матчі Суперліги

У суботу, 28 грудня, відбувся матч регулярного чемпіонату Суперліги України з баскетболу, в якому Кривбас вдруге за два дні зіграв проти Черкаських Мавп.

Цього разу черкаський колектив взял реванш за вчорашню поразку, перегравши суперника з рахунком 79:77.

Цікаво, що найрезультативнішим у матчі став знову став гравець криворіжців Михайло Бублик, який набрав 28 очок, зробив 5 підбирань та віддав 2 асисти.

Чемпіонат України з баскетболу – Суперліга

Регулярний чемпіонат, 28 грудня

Кривбас – Черкаські Мавпи 77:79 (23:21, 14:18, 19:28, 21:12)

Кривбас: Бублик 28 + 5 підбирань + 2 асисти, Ловінгс 23 + 7 підбирань + 5 асистів, Триколенко 12 + 7 підбирань + 5 асистів

Черкаські Мавпи: Агафонов 20 + 3 підбирання, Клімов 20, Кошеватський 18 + 10 підбирань + 5 асистів

Турнірна таблиця

Нагадаємо, вчора, 27 грудня, перемогу в протистоянні святкував Кривбас.