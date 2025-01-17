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Барселона розглядає варіант із підписанням гравця збірної України

Руслан Травкін — 17 січня 2025, 19:03
Барселона розглядає варіант із підписанням гравця збірної України
Іссуф Санон
FIBA

Гранд європейського баскетболу іспанська Барселона розглядає трансфер гравця збірної України Іссуфа Санона.

Про це повідомляє портал Sportacentrs.com, який взяв коментар у президента латвійського ВЕФа Гатіса Яховичса.

"Я можу підтвердити, що інтерес був. Також узгодили деталі з агентом. Поки що переговори на паузі. Остання інформація полягає в тому, що нічого не скасовано, але нічого не підтверджено.

Останньою новиною було те, що він все ще в їх списку, і вони не скасували угоду, а призупинили її", – заявив Яховичс.

25-річний Санон влітку минулого року підписав із латвійським клубом річний контракт, тому ВЕФ розраховує отримати за нього компенсацію, інакше він залишить команду безкоштовно.

"Філософія клубу дуже проста – оскільки це Барселона, і гравець дійсно хотів би переїхати, ми не будемо створювати жодних перешкод.

Іссуф сам заявив, що хоче трансферу. Зрозуміло, що трансферів з латвійських команд в клуби Євроліги дуже мало. Гравець звернувся і до головного тренера, і до керівництва клубу.

Ми обговорили на колегії і вирішили, що ми готові до переговорів. Ми домовилися про деталі, залишилося лише останнє слово від Барселони, на що вони відповіли, що зараз беруть перерву, але інтерес все ще є",додав президент ВЕФ. 

Санон протягом кар'єри виступав за Дніпро, Олімпію (Словенія), Прометей та Шауляй (Литва). На драфті НБА-2018 його було обрано під №44, але контракту від команд найсильнішої ліги світу він не отримав. 

баскетбол Євроліга Іссуф Санон ВЕФ

Іссуф Санон

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