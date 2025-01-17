Барселона розглядає варіант із підписанням гравця збірної України

Гранд європейського баскетболу іспанська Барселона розглядає трансфер гравця збірної України Іссуфа Санона.

Про це повідомляє портал Sportacentrs.com, який взяв коментар у президента латвійського ВЕФа Гатіса Яховичса.

"Я можу підтвердити, що інтерес був. Також узгодили деталі з агентом. Поки що переговори на паузі. Остання інформація полягає в тому, що нічого не скасовано, але нічого не підтверджено. Останньою новиною було те, що він все ще в їх списку, і вони не скасували угоду, а призупинили її", – заявив Яховичс.

25-річний Санон влітку минулого року підписав із латвійським клубом річний контракт, тому ВЕФ розраховує отримати за нього компенсацію, інакше він залишить команду безкоштовно.

"Філософія клубу дуже проста – оскільки це Барселона, і гравець дійсно хотів би переїхати, ми не будемо створювати жодних перешкод. Іссуф сам заявив, що хоче трансферу. Зрозуміло, що трансферів з латвійських команд в клуби Євроліги дуже мало. Гравець звернувся і до головного тренера, і до керівництва клубу. Ми обговорили на колегії і вирішили, що ми готові до переговорів. Ми домовилися про деталі, залишилося лише останнє слово від Барселони, на що вони відповіли, що зараз беруть перерву, але інтерес все ще є", – додав президент ВЕФ.

Санон протягом кар'єри виступав за Дніпро, Олімпію (Словенія), Прометей та Шауляй (Литва). На драфті НБА-2018 його було обрано під №44, але контракту від команд найсильнішої ліги світу він не отримав.