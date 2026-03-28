7-разова дефлімпійська чемпіонка витратила всі призові на придбання приміщення для дітей з вадами слуху та зору

На Дефлімпійських іграх в Токіо-2025 Катерина Шепелюк виграла дві золоті медалі – в особистій та командній першості з дзюдо.

В Україні дефлімпійці (спортсмени з порушенням слуху) мають однакові призові з олімпійцями та паралімпійцями – за золоту нагороду держава сплачує еквівалент 125 тисяч доларів. Відповідно, за дві золоті медалі Катерина повинна була отримати фінансовий бонус від України в розмірі 250 тисяч доларів.

Дочекавшись першого траншу призових (з-за дефіциту бюджету держава пока не змогла виплатити всю сумму нашим дефлімпійським чемпіонам та призерам), Шепелюк витратила їх на… придбання приміщення, де збирається побудувати спортивний центр для дітей з вадами слуху та зору.

Катерина вже має сім золотих дефлімпійських медалей, свої перші нагороди вона завоювала ще на Дефлімпійських іграх-2013 в Болгарії.

"У мене з'явилась мрія допомогати дітям з вадами слуху, ще коли я виграла свою першу Дефлімпіаду. У нас в Рівному немає школи для дітей з такими проблемами. Я поїхала до Острогу, там в місцевій школі зі всього району навчаються такі дітки, й запропонувала свої послуги. Мені це погодили, і ще в 2014 році я мала почати свою тренерську діяльність", – зізнається в розмові з Чемпіоном Шепелюк.

Однак життєві обставини тоді не дозволили втілити мрію у життя. Катерина пішла в декрет, народила першу дитину. Потім – другу. Далі – третю. Паралельно Шепелюк успішно виступала на чемпіонатах світу, Європи, Дефлімпійських іграх.

Протягом наступних 11 років українка не могла повернутися до своєї мрії. І тільки після Токіо-2025 Катерина знов поїхала до цієї ж школи, вдруге підняла питання, і їй, звісно, дозволили тренувати.

Але за цей час у Шепелюк вже з'явились більш амбітні плани стосовно допомоги дітям.

"Ми з сестрою-близнючкою Іриною Гусевою, яка є призеркою Паралімпіад, будемо відкривати в Рівному адаптивний простір інклюзивного виду спорту. Діти з малозабезпечених сімей, діти-сироти, діти наших загиблих воїнів будуть тут безкоштовно займатися дзюдо. Також у нас будуть платні групи", – ділиться Шепелюк своїми планами.

Весь свій гонорар з Дефлімпіади в Токіо-2025 Катерина віддає на купівлю приміщення, де вони з сестрою мають ще зробити ремонт. У залі буде передбачено реабілітаційний кабінет з ЕМС-обладнанням, електромір зі стимулюючими костюмами.

"Коли перед Дефлімпіадою Катя виграла чемпіонат світу, то віддала всі свої заощадження, а це близько 4 тисяч євро, на купівлю двох костюмів для мене. Вони можуть чудово відновлювати спортсменів, людей із пошкодженнями опорно-рухового апарату. Є два розміри костюмів, до них йдуть спеціальні планшети та ваги, на яких можна зважитися і зробити діагностування м'язової ваги. Вони показують перекіс у розвитку м'язів правої та лівої сторони тіла, і за допомогою костюма можна робити розподіл навантаження на них. Я працювала в цьому костюмі в футбольній команді з Рівного, яка складається з гравців з ампутаціями. Ви б бачили очі тих людей, які не можуть присідати зі штангою: в них вище колінного суглоба немає ноги, атрофуються м'язи стегна. І коли вони відчувають за допомогою цього костюму, як у них скорочуються м'язи стегна за рахунок електромагнітних імпульсів, то людина ніби тренує їх. Відчували роботу та тонізацію цих м'язів", – розповідає сестра Шепелюк Ірина Гусева.

"В нашому центрі буде кабінет із відновлення. Обов'язково будуть психолог, дієтолог, які працюватимуть із дітьми, і з батьками. Зараз ми чекаємо оформлення документів з викупом приміщення, після чого приступимо до його ремонту", – говорить Шепелюк.

Катерина не називає конкретну суму, скільки потрібно інвестувати в такий центр.

"Все, що нам держава виплатила за Дефлімпіаду в Токіо-2025, я вкладаю в приміщення, і цього, на жаль, не вистачає. Але я зроблю все можливе для того, щоб зал було повністю викуплено. Я б не хотіла орендувати приміщення, бо в цьому випадку завжди є загроза, що через пару років у власника зміняться плани і нас "попросять". На поточний момент мені ще не виплатили всі призові, бо поки в державному бюджеті не вистачає коштів. Обіцяють провести виплати до кінця 2026 року. Поки ж все, що отримала, вклала у свою мрію".

Максим Розенко, Чемпіон