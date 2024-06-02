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Дефлімпійська збірна України здобула срібло чемпіонату Європи

Владислав Уткін — 2 червня, 19:09
Дефлімпійська збірна України здобула срібло чемпіонату Європи

Дефлімпійська збірна України з футболу серед осіб з порушеннями слуху стала другою командою чемпіонату Європи, який проходив у турецькій Анталії.

Про це повідомив Національний комітет спорту інвалідів України.

Україна дійшла до фіналу турніру, у якому поступилась збірній Франції у додатковий час з рахунком 3:2.

Найкращим бомбардиром чемпіонату Європи з 9 голами в активі став українець Леонід Морозов.

Раніше ми повідомляли про поєдинок України та Франції у першому турі групового етапу Євро-2024 серед гравців з ампутованими кінцівками.

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Національна дефлімпійська збірна України - чемпіон Європи

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