Дефлімпійська збірна України здобула срібло чемпіонату Європи

Дефлімпійська збірна України з футболу серед осіб з порушеннями слуху стала другою командою чемпіонату Європи, який проходив у турецькій Анталії.

Про це повідомив Національний комітет спорту інвалідів України.

Україна дійшла до фіналу турніру, у якому поступилась збірній Франції у додатковий час з рахунком 3:2.

Найкращим бомбардиром чемпіонату Європи з 9 голами в активі став українець Леонід Морозов.

Раніше ми повідомляли про поєдинок України та Франції у першому турі групового етапу Євро-2024 серед гравців з ампутованими кінцівками.