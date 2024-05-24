Жіноча збірна України 3х3 зіграє на етапі Світової серії в Марселі
Жіноча збірна України з баскетболу 3х3 зіграє на етапі Світової серії, який пройде у французському Марселі.
Про це повідомляє Федерація баскетболу України.
Українки потрапили в групу А і проведуть матчі проти Франції, Італії та команди Дьєр (Угорщина). Турнір пройде з 29 до 30 травня.
Склад збірної України
- Кристина Філевич
- Міріам Уро-Ніле
- Оксана Моллова
- Віта Горобець
Розклад матчів
29 травня
- 19:20 Франція — Україна
- 21:10 Україна — Італія
30 травня
- 17:15 Дьєр (Угорщина) — Україна
Нагадаємо, напередодні жіноча збірна України не змогла кваліфікуватись на Олімпійські ігри-2024.