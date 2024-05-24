Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Баскетбол

Жіноча збірна України 3х3 зіграє на етапі Світової серії в Марселі

Микола Дендак — 24 травня, 22:40
Жіноча збірна України 3х3 зіграє на етапі Світової серії в Марселі

Жіноча збірна України з баскетболу 3х3 зіграє на етапі Світової серії, який пройде у французському Марселі.

Про це повідомляє Федерація баскетболу України.

Українки потрапили в групу А і проведуть матчі проти Франції, Італії та команди Дьєр (Угорщина). Турнір пройде з 29 до 30 травня.

Склад збірної України

  • Кристина Філевич
  • Міріам Уро-Ніле
  • Оксана Моллова
  • Віта Горобець

Розклад матчів

29 травня

  • 19:20 Франція — Україна
  • 21:10 Україна — Італія

30 травня

  • 17:15 Дьєр (Угорщина) — Україна

Нагадаємо, напередодні жіноча збірна України не змогла кваліфікуватись на Олімпійські ігри-2024.

збірна України 3х3

збірна України 3х3

Збірна України виграла етап Ліги Націй

Останні новини