Жіноча збірна України 3х3 зіграє на етапі Світової серії в Марселі

Жіноча збірна України з баскетболу 3х3 зіграє на етапі Світової серії, який пройде у французському Марселі.

Про це повідомляє Федерація баскетболу України.

Українки потрапили в групу А і проведуть матчі проти Франції, Італії та команди Дьєр (Угорщина). Турнір пройде з 29 до 30 травня.

Склад збірної України

Кристина Філевич

Міріам Уро-Ніле

Оксана Моллова

Віта Горобець

Розклад матчів

29 травня

19:20 Франція — Україна

21:10 Україна — Італія

30 травня

17:15 Дьєр (Угорщина) — Україна

Нагадаємо, напередодні жіноча збірна України не змогла кваліфікуватись на Олімпійські ігри-2024.