Словенія розбила Нову Зеландію, Греція перемогла Єгипет у відборі на Олімпійські ігри-2024

Вчора, 4 липня, відбулися вісім матчів відбіркового турніру на Олімпійські ігри-2024 з баскетболу.

Зокрема, збірна Словенії розгромно перемогла Нову Зеландію з рахунком 104:78, а Греція виявилася сильнішою за Єгипет.





Олімпійські ігри-2024 — Кваліфікація

4 липня, 3 тур

Група B1

Філіппіни — Грузія 94:96 (17:28, 26:27, 31:19, 20:22)

Група C1

Нова Зеландія — Словенія 78:104 (9:27, 30:19, 18:31, 21:27)

Група A1

Ангола — Ліван 70:74 (13:19, 11:16, 21:9, 25:30

Група B2

Камерун — Бразилія 77:74 (29:27, 27:12, 12:16, 9:19)

Група C2

Греція — Єгипет 93:71 (20:12, 22:26, 26:14, 25:19)

Група A2

Польща — Фінляндія 88:89 (24:24, 23:14, 24:22, 17:29)

Група D1

Кот-д’Івуар — Мексика 81:92 (25:22, 21:22, 23:24, 12:24)

Група D2

Пуерто-Рико — Італія 80:69 (15:14, 20:26, 22:17, 23:12)





Турнір покинули Бахрейн, Кот д'Івуар, Єгипет, Нова Зеландія, Чорногорія, Грузія, Польща та Ангола.





Олімпійський турнір у Парижі відбудеться з 27 липня по 10 серпня.