Сипало потрапив до символічної збірної Євробаскету U-20

Центровий збірної України U-20 Данііл Сипало потрапив до символічної збірної Євробаскету в Дивізіоні В.

Про це повідомляє Федерація баскетболу України.

На турнірі українець посів 4 місце за рейтингом ефективності (19,1 бала в середньому) та за блоками (1,8), а також 3 за підбираннями (10,5).

Також до п'ятірки потрапили Георгій Сулаберідзе (Грузія), Вільямі Вартіайнен (​Фінляндія), Денис Бадалау та Драгош Лунгу (обидва — Румунія). Останній став найкращим гравцем чемпіонату Європи.

Нагадаємо, у фінальному поєдинку молодіжна збірна України програла Румунії. Попри це, виходу у фінал вистачило, щоб отримати підвищення в дивізіон А.