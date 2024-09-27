О'Ніл дав песимістичний прогноз на виступ збірної США на Олімпійських іграх 2028
Легенда баскетболу Шакіл О'Ніл сумнівається, що збірна США зуміє здобути золото на Олімпіаді-2028, яка проходитиме в Лос-Анджелесі.
Про це він сказав для Sport.bild.
"20 років тому США випереджали інші країни на світлові роки. Але тепер усе змінилося. Європа наздогнала і відстає лише небагато, але незабаром обжене США.
Я впевнений, що США не виграють золото на Олімпійських іграх 2028 року у Лос-Анджелесі. Леброн Джеймс більше не гратиме за збірну, як і Кевін Дюрант та Стефен Каррі. Джоел Ембіід, ймовірно, теж більше не гратиме. Тоді перевага США закінчиться.
Європейські команди дуже сильні. Вони можуть виграти золото у 2028 році", – сказав О’Ніл.
Нагадаємо, на Олімпіаді у Парижі "зірково-смугасті" у складному матчі здобули чемпіонство, але у півфіналі турніру мали проблеми із сербами.