Лень та Сакраменто у клатчі поступилися Денверу, Юта без Михайлюка розгромно програла Кліпперс

У ніч на вівторок, 17 грудня, у межах регулярного сезону Національної баскетбольної асоціації прошли шість матчів.

Маямі зробив камбек у грі з Детройтом, але Пістонс в овертаймі все одно вирвали перемогу, Філадельфія на виїзді перемогла Шарлотт, а Клівленд розгромив Бруклін.

Торонто ледь не відіграв 16-очкове відставання у грі з Чикаго, Сакраменто з Олексієм Ленем у клатчі програв Денверу, а Кліпперс розгромили Юту. Святослав Михайлюк знову не грав.

НБА-2024/25 – регулярний сезон

17 грудня

Детройт – Маямі 125:124 ОТ (33:32, 30:27, 34:22, 17:33, 11:10)

Шарлотт – Філадельфія 108:121 (23:31, 26:23, 30:41, 29:26)

Бруклін – Клівленд 101:130 (17:37, 23:35, 37:32, 24:26)

Торонто – Чикаго 121:122 (25:33, 25:20, 34:42, 37:27)

Сакраменто – Денвер 129:130 (21:41, 47:34, 35:21, 26:34)

Кліпперс – Юта 144:107 (44:20, 37:27, 34:33, 29:27)

Раніше ЛеБрон Джеймс розповів, чому він пропустив кілька матчів Лос-Анджелес Лейкерс.