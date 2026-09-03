Центрова збірної Китаю не зможе виступити на ЧС-2026 через втрату паспорта

Центрова збірної Китаю Лі Юежу не зможе взяти участь на цьогорічному чемпіонаті світу серед жінок, оскільки втратила паспорт.

Про це повідомляє ESPN.

Як зазначається, її запасний паспорт загубився під час доставки поштою. Позаяк термін для подачі документів на участь вже закінчився, Юежу не вдасться допомогти своїй національній команді на світовій першості.

Зауважимо, що на минулому чемпіонаті світу, який проходив у 2022 році в Сіднеї, Юежу разом із командою дійшла до фіналу турніру, де поступилася збірній США (61:83).

Окрім того, у складі збірної Китаю виступала на Олімпійських іграх 2024 року в Парижі, де стала найрезультативнішою гравчинею серед своїх партнерок, хоч і в підсумку "дракони" таки не виграли жодної медалі протягом змагань.

Варто зазначити, що Юежу виступає у WNBA, представляючи клуб Даллас Вінгз. У минулому сезоні провела на клубному рівні 29 матчів, у яких в середньому набирала 3,3 очка за гру.

Жіночий чемпіонат світу-2026 розпочнеться 4 вересня та триватиме 10 днів. Збірна України не буде брати участі на цьому турнірі.

Нагадаємо, що гравчиня "синьо-жовтих" Олена Бойко продовжить кар'єру в грецькому клубі Протеас Вулас.