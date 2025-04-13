Померла триразова чемпіонка Норвегія зі стрибків у висоту

Пішла у засвіти Оюнн Гріндем Могстад. Легкоатлетки не стало в 37 років.

Про це повідомляє пресслужба Федерації легкої атлетики Норвегії.

Причиною смерті стала важка хвороба.

За кар'єру Оюнн тричі вигравала чемпіонат Норвегії зі стрибків у висоту в приміщенні. Також вона тричі здобувала срібло в цій дисципліні на відкритому повітрі.

На юніорському чемпіонаті Європи посідала четверту сходинку. Також вона представляла країну на дорослому ЧЄ в приміщенні, але не зуміла пройти до вісімки найкращих.

Нагадаємо, Ярослава Магучіх розповіла, що в плані стрибків у висоту для неї є взірцем інша українка Юлія Левченко.