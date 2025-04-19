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Визначилися всі пари першого раунду плейоф НБА

Олексій Погорелов — 19 квітня 2025, 07:45
Визначилися всі пари першого раунду плейоф НБА

Сьогодні, 19 квітня, відбулися останні матчі турніру плей-ін НБА, за підсумками яких були визначені всі пари першого раунду плейоф.

Після того, як Маямі в овертаймі дотиснув Атланту, а Мемфіс обіграв Даллас, можна побачити всю картину першого раунду на Сході та Заході.

Перший раунд плейоф НБА

Схід

  • Клівленд – Маямі
  • Бостон – Орландо
  • Нью-Йорк – Детройт
  • Індіана – Мілуокі

Захід

  • Оклахома – Мемфіс
  • Х'юстон – Голден Стейт
  • Лейкерс – Міннесота
  • Денвер – Кліпперс

Старт плейоф НБА відбудеться сьогодні, 19 квітня, двома матчами: Індіана прийматиме Мілуокі, а Кліпперс завітають у гості до Денвера.

Нагадаємо, що на нашому сайті можна ознайомитися з календарем усіх протистоянь першого раунду плейоф НБА.

баскетбол НБА

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