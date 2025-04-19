Визначилися всі пари першого раунду плейоф НБА
Сьогодні, 19 квітня, відбулися останні матчі турніру плей-ін НБА, за підсумками яких були визначені всі пари першого раунду плейоф.
Після того, як Маямі в овертаймі дотиснув Атланту, а Мемфіс обіграв Даллас, можна побачити всю картину першого раунду на Сході та Заході.
Перший раунд плейоф НБА
Схід
- Клівленд – Маямі
- Бостон – Орландо
- Нью-Йорк – Детройт
- Індіана – Мілуокі
Захід
- Оклахома – Мемфіс
- Х'юстон – Голден Стейт
- Лейкерс – Міннесота
- Денвер – Кліпперс
Старт плейоф НБА відбудеться сьогодні, 19 квітня, двома матчами: Індіана прийматиме Мілуокі, а Кліпперс завітають у гості до Денвера.
Нагадаємо, що на нашому сайті можна ознайомитися з календарем усіх протистоянь першого раунду плейоф НБА.