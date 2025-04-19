Визначилися всі пари першого раунду плейоф НБА

Сьогодні, 19 квітня, відбулися останні матчі турніру плей-ін НБА, за підсумками яких були визначені всі пари першого раунду плейоф.

Після того, як Маямі в овертаймі дотиснув Атланту, а Мемфіс обіграв Даллас, можна побачити всю картину першого раунду на Сході та Заході.

Перший раунд плейоф НБА

Схід

Клівленд – Маямі

Бостон – Орландо

Нью-Йорк – Детройт

Індіана – Мілуокі

Захід

Оклахома – Мемфіс

Х'юстон – Голден Стейт

Лейкерс – Міннесота

Денвер – Кліпперс

With the #SoFiPlayIn Tournament in the books, the final matchups for the #NBAPlayoffs are locked IN 🔥



Which series do you have your eyes on? 👀 pic.twitter.com/rtwaQtb5P5 — NBA on TNT (@NBAonTNT) April 19, 2025

Старт плейоф НБА відбудеться сьогодні, 19 квітня, двома матчами: Індіана прийматиме Мілуокі, а Кліпперс завітають у гості до Денвера.

Нагадаємо, що на нашому сайті можна ознайомитися з календарем усіх протистоянь першого раунду плейоф НБА.