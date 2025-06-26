MVP Єврокубка й Ліги чемпіонів гратиме за Панатінайкос

Титулований грецький баскетбольний клуб Панатінайкос підписав 27-річного Ті Джей Шортса, який минулий сезон провів у французькому Парижі.

Про це інформує сайт греків.

Розігруючий підписав з "Пао" дворічний контракт. Минулого сезону за Париж у Євролізі захисник набирав 19 очок, 2,6 підбирання, 7,3 передачі.

Ті Джей Шортс потрапив до першої збірної Євроліги та був визнаний MVP плей-ін.

У складі Телеком Баскетс Бонн він став переможцем Ліги чемпіонів ФІБА та MVP турніру, а у складі Парижа – тріумфатором та MVP Єврокубка.

Протягом кар’єри також виступав за Вентспілс, Гамбург Тауерс та Крайльсгайм Мерлінс.

Нагадаємо, що цьогоріч Панатінайкос посів четверте місце у Євролізі, поступившись у матчі за бронзу Олімпіакосу. Втім минулого року греки стали переможцем турніру.

Раніше стало відомо, що Євроліга затвердила розширення до 20 команд на сезон-2025/26.