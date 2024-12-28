Мішула підписав контракт з аутсайдером другого дивізіону Польщі

Український захисник Олександра Мішула став гравцем польської Ресовії з Жешува.

Про підписання контракту з українцем повідомила пресслужба клубу.

Цей сезон він розпочав у складі БК Дніпро, де допоміг команді у матчах Кубку Європи ФІБА.

Нагадаємо, що Мішула підписав контракт, в якому був пункт про дострокове припинення співпраці, якщо гравець отримає пропозицію від клубу із Європи.

Зазначимо, що новий клуб Олександра посідає останнє, 18-те місце польської Першої ліги (Другого дивізіону), здобувши 5 перемог у 16 матчах.

Раніше повідомлялось, що естонський клуб Парну звільнив наставника збірної України Степановського.