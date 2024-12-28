Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Баскетбол

Мішула підписав контракт з аутсайдером другого дивізіону Польщі

Микита Павлів — 28 грудня 2024, 14:09
Мішула підписав контракт з аутсайдером другого дивізіону Польщі
Олександр Мішула
Ресовія Жешув

Український захисник Олександра Мішула став гравцем польської Ресовії з Жешува.

Про підписання контракту з українцем повідомила пресслужба клубу.

Цей сезон він розпочав у складі БК Дніпро, де допоміг команді у матчах Кубку Європи ФІБА.

Нагадаємо, що Мішула підписав контракт, в якому був пункт про дострокове припинення співпраці, якщо гравець отримає пропозицію від клубу із Європи.

Зазначимо, що новий клуб Олександра посідає останнє, 18-те місце польської Першої ліги (Другого дивізіону), здобувши 5 перемог у 16 матчах.

Раніше повідомлялось, що естонський клуб Парну звільнив наставника збірної України Степановського.

БК Дніпро Кубок Європи ФІБА Ресовія Олександр Мішула

Олександр Мішула

Дніпро дозаявив досвідченого захисника на основний раунд Кубку Європи ФІБА
Мішула продовжить кар'єру в чемпіонаті Туреччини
Мішула відмовився від трай-ауту в Будівельнику перед стартом сезону
Мішула продовжить кар'єру на Кіпрі
Мішула не зіграє у липневих матчах збірної України

Останні новини