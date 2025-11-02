Головна зірка Атланти вибув на тривалий термін через проблему з коліном

Зірковий розігруючий Атланти Хоукс Трей Янг найближчим часом не виходитиме на майданчик, зазнавши травми коліна.

Про це повідомляє ESPN.

Згідно з джерелом, 27-річний баскетболіст травмувався у грі проти Брукліна (117:112) 30 жовтня. У нього діагностували розтягнення медіальної колатеральної зв'язки правого коліна.

Через цю травму Янг пропустить щонайменше чотири тижні. За місяць на нього очікує повторне медобстеження, яке дасть зрозуміти, коли він зможе повернутися на паркет.

У нинішньому сезоні Трей Янг взяв участь у 5 матчах Атланти, у яких набирав у середньому 17,8 очка, 2 підбирання та 7,8 передачі. Його статистика була зіпсована грою проти Нетс, у якій він провів 7 хвилин та набрав 6 очок, 1 підбирання та 1 передачу. Після шести матчів регулярки Хоукс посідають сьоме місце Східної конференції з балансом перемог 3-3.

Нагадаємо, що великі проблеми з травмованими гравцями має Індіана – минулорічний фіналіст НБА втратив ще одного гравця, вже шостого з ротації команди Ріка Карлайла.