Матч усіх зірок НБА вперше з 1990 року відбудеться у Маямі

НБА завершує узгодження деталей щодо проведення Матчу всіх зірок 2028 року в Маямі.

Про це повідомляє інсайдер ESPN Шемс Чаранія.

Для міста це стане першою подібною подією за майже чотири десятиліття. Востаннє Маямі Хіт приймали Матч всіх зірок ще у 1990 році.

Програма трьох днів включатиме матч молодих талантів, конкурси триочкових кидків та слейм-данків. Завершить вікенд Матч усіх зірок у форматі "збірна США проти решти світу".

У 2027-му змагання прийматиме Фінікс з 19 по 21 лютого.

Напередодні Голден Стейт завдяки перемозі над Орландо повторили досягнення Бостона сезону-1950/51