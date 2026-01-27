Лейкерс здолали Чикаго, Бостон обіграв Портленд у регулярному чемпіонаті НБА

У ніч з 26 на 27 січня відбулась низка матчів у межах Національної баскетбольної асоціації.

Філадельфія поступилась Шарлот, Атланта обіграла Індіану, а Бостон здобув перемогу над Портлендом, завдяки перевазі, яку здобув у першій чверті.

Голден Стейт зазнав поразки від Міннесоти, а Лейкерс з 46 очками від Луки Дончича та 24-ма від Леброна Джеймса обіграли Чикаго.

НБА – регулярний чемпіонат

27 січня

Атланта – Індіана 132:116 (34:38, 26:26, 35:28, 37:24)

Шарлот – Філадельфія 130:93 (28:22, 41:22, 40:15, 21:34)

Клівленд – Орландо 114:98 (22:32, 39:24, 30:25, 23:17)

Бостон – Портленд 102:94 (32:11, 20:26, 23:28, 27:29)

Г'юстон – Мемфіс 108:99 (23:24, 28:30, 25:23, 32:22)

Чикаго – Лейкерс 118:129 (31:35, 25:34, 33:35, 29:25)

Міннесота – Голден Стейт 108:83 (21:20, 32:18, 22:19, 33:26)

Східна Конференція

Західна конференція