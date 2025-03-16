Сенсаційна поразка Денвера, Ворріорз обіграли Нікс у регулярному чемпіонаті НБА

У ніч на 16 березня відбулося 8 матчів у регулярному матчі Національної баскетбольної асоціації сезону-2024/25.

Чинний чемпіон НБА Бостон мав проблеми з Брукліном. Вашингтон, який є ще одним аутсайдером ліги, сенсаційно на виїзді обіграв Денвер завдяки дальньому кидку від Джордана Пула.

Лідер Заходу Оклахома на виїзді у складній грі була сильніше за Детройт.

Центральною зустріччю дня було протистояння між Ворріорз та Нікс. "Воїни" здобули тріумф, який дозволив Стіву Керру стати рекордсменом франшизи.

Баскетбол – НБА-2024/25

16 березня, регулярний чемпіонат

Бруклін – Бостон 113:115 (27:30, 24:33, 30:23, 32:29)

Детройт – Оклахома 107:113 (23:24, 31:31, 23:36, 30:22)

Х’юстон – Чикаго 117:114 (22:29, 38:36, 25:18, 32:31)

Мемфіс – Маямі 125:91 (38:27, 25:21, 31:19, 31:24)

Мілуокі – Індіана 126:119 (38:30, 27:30, 35:22, 26:37)

Сан-Антоніо – Новий Орлеан 119:115 (22:23, 36:35, 34:25, 27:32)

Голден Стейт – Нью-Йорк: 97:94 (32:31, 22:19, 21:22, 22:22)

Денвер – Вашингтон 123:126 (44:30, 28:33, 23:32, 28:31)

Нагадаємо, клуб НБА може отримувати автоматичні поразки через брак баскетболістів.