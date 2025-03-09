Оклахома розгромила Денвер у поєдинку претендентів на звання MVP НБА

Ввечері неділі, 9 березня, стартувала низка матчів регулярного сезону Націонельної баскетбольної асоціації.

Перша ж гра подарувала фанатам протистояння двох претендентів на звання найціннішого гравця: Шай Гілджес-Александер та його Оклахома приймали Ніколу Йокича та його Денвер.

Обидва баскетболісти провели чудовий матч, видавши 40+8+5 та 24+13+9 відповідно. Проте в четвертій чверті Тандер винесли ногами вперед свого опонента та здобули розгромну перемогу 127:103.

НБА – регулярний сезон

9-10 березня

Оклахома – Денвер 127:103

21:30 Даллас – Фінікс

01:00 Новий Орлеан – Мемфіс

01:30 Філадельфія – Юта

02:00 Мілуокі – Клівленд

02:00 Міннесота – Сан-Антоніо

03:00 Портленд – Детройт

03:30 Кліпперс – Сакраменто

Раніше стало відомо, що суперзірка Лейкерс ЛеБрон Джеймс зазнав травми, через яку він пропустить певний час.