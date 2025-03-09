Оклахома розгромила Денвер у поєдинку претендентів на звання MVP НБА
Шай Гілджес-Александер та Нікола Йокич
Getty Images
Ввечері неділі, 9 березня, стартувала низка матчів регулярного сезону Націонельної баскетбольної асоціації.
Перша ж гра подарувала фанатам протистояння двох претендентів на звання найціннішого гравця: Шай Гілджес-Александер та його Оклахома приймали Ніколу Йокича та його Денвер.
Обидва баскетболісти провели чудовий матч, видавши 40+8+5 та 24+13+9 відповідно. Проте в четвертій чверті Тандер винесли ногами вперед свого опонента та здобули розгромну перемогу 127:103.
НБА – регулярний сезон
9-10 березня
Оклахома – Денвер 127:103
- 21:30 Даллас – Фінікс
- 01:00 Новий Орлеан – Мемфіс
- 01:30 Філадельфія – Юта
- 02:00 Мілуокі – Клівленд
- 02:00 Міннесота – Сан-Антоніо
- 03:00 Портленд – Детройт
- 03:30 Кліпперс – Сакраменто
Раніше стало відомо, що суперзірка Лейкерс ЛеБрон Джеймс зазнав травми, через яку він пропустить певний час.