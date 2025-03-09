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Оклахома розгромила Денвер у поєдинку претендентів на звання MVP НБА

Олексій Погорелов — 9 березня 2025, 22:05
Шай Гілджес-Александер та Нікола Йокич
Шай Гілджес-Александер та Нікола Йокич
Getty Images

Ввечері неділі, 9 березня, стартувала низка матчів регулярного сезону Націонельної баскетбольної асоціації.

Перша ж гра подарувала фанатам протистояння двох претендентів на звання найціннішого гравця: Шай Гілджес-Александер та його Оклахома приймали Ніколу Йокича та його Денвер.

Обидва баскетболісти провели чудовий матч, видавши 40+8+5 та 24+13+9 відповідно. Проте в четвертій чверті Тандер винесли ногами вперед свого опонента та здобули розгромну перемогу 127:103.

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НБА – регулярний сезон
9-10 березня

Оклахома – Денвер 127:103

  • 21:30 Даллас – Фінікс
  • 01:00 Новий Орлеан – Мемфіс
  • 01:30 Філадельфія – Юта
  • 02:00 Мілуокі – Клівленд
  • 02:00 Міннесота – Сан-Антоніо
  • 03:00 Портленд – Детройт
  • 03:30 Кліпперс – Сакраменто

Раніше стало відомо, що суперзірка Лейкерс ЛеБрон Джеймс зазнав травми, через яку він пропустить певний час.

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