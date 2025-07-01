Чемпіон та MVP Фіналу чотирьох Євроліги повертається в НБА – інсайдер
Найджел Хейс-Девіс
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Ексфорвард Фенербахче Найджел Хейс-Девіс підписав повністю гарантований однорічний контракт із Фінікс Санз.
Про це повідомляє інсайдер Шемс Чаранія.
У минулому сезоні Хейс-Девіс був визнаний найціннішим гравцем Фіналу чотирьох Євроліги, переможцем якого стала його команда Фенербахче. Турецький клуб у фіналі переміг Монако.
В сезоні 2024/25 Євроліги Хейс-Девіс зіграв 39 матчів, у середньому набираючи 16,7 очка, 5,3 підбирання та 1,7 результативної передачі.
Окрім Фенера, виступав в Європі також за Галатасарай, Жальгіріс та Барселону. В НБА свого часу провів по декілька поєдинків за Лос-Анджелес Лейкерс, Торонто Рапторс та Сакраменто Кінгс.
Раніше повідомлялося, що Фінікс виміняв центрового, якого Лень замінив у Лейкерс.